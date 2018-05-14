В школах начинают вводить пятую четверть

В московских школах введут пятую четверть

После окончания учебного года в 132 столичных школах введут пятую четверть для желающих подтянуться» по различным предметам.

По его словам, все желающие смогут «подтянуться» по различным предметам. Заявления в произвольной форме начнут принимать уже с 24 мая. Как отметил Карпов, в школах ждут в первую очередь тех школьников, у которых существую проблемы с социализацией.

Отмечается, что в проекте «Московская смена» будут участвовать оснащенные техническими лабораториями школы. Как добавил замруководителя департамента образования, одним из приоритетов дополнительной четверти также является робототехника.

При этом ребята будут учиться без каких-либо уроков и звонков, занятия будут проходить в форме мастер-классов.