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В школах начинают вводить пятую четверть
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В московских школах введут пятую четверть 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
После окончания учебного года в 132 столичных школах введут пятую четверть для желающих подтянуться» по различным предметам.
В 132 школах Москвы введут пятую четверть для отстающих. Об этом с ссылкой на замруководителя департамента образования Павла Карпова сообщает «Российская газета».
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По его словам, все желающие смогут «подтянуться» по различным предметам. Заявления в произвольной форме начнут принимать уже с 24 мая. Как отметил Карпов, в школах ждут в первую очередь тех школьников, у которых существую проблемы с социализацией.
Отмечается, что в проекте «Московская смена» будут участвовать оснащенные техническими лабораториями школы. Как добавил замруководителя департамента образования, одним из приоритетов дополнительной четверти также является робототехника.
При этом ребята будут учиться без каких-либо уроков и звонков, занятия будут проходить в форме мастер-классов.
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