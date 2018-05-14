Спортивный праздник «Олимпийские надежды» состоялся в районе Люблино

В сквере, который находится вблизи станции метро «Люблино», прошел районный спортивный праздник «Олимпийские надежды». Как рассказал сотрудник школы №2121 имени Куркоткина, для жителей района были организованы семейные эстафеты.

— Это был настоящий праздник, а для детей вдвойне: ведь они старались победить вместе с папами и мамами. Нашу школу представляла учитель физической культуры Анна Скуридина вместе с пятилетней дочкой Соней. Они очень старались и заслужили кубок в своей номинации, — заявил сотрудник школы.

Добавим, что школа №2121 находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)