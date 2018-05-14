На «отлично» прошла учебная пожарная тревога в школе №1508

Свои действия в случае возникновения пожара отработали измайловские школьники.

В Измайловской школе №1508 в начале мая была проведена учебная эвакуация. Её главной целью стала всесторонняя проверка готовности школьников, учителей и администрации к проведению быстрой и безопасной эвакуации на случай пожара.

За 10 минут до конца третьего урока сразу во всех учебных корпусах школы прозвучала пожарная тревога. Организованно покинули здание ученики с 1-го по 11-й класс под руководством преподавателей и технического персонала. Учителя сразу провели перекличку списочного состава классов, о чем и доложили директору школы. Все этапы тренировки по эвакуации были выполнены грамотно и в установленные нормативом сроки, которые составили три минуты.

Подводя итоги учений, администрация школы подчеркнула, что все требования учебной эвакуации были выполнены. Школьники сохранили спокойную эмоциональную обстановку, алгоритм действий был отработан на оценку «отлично»!

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