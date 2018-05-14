Ещё
На «отлично» прошла учебная пожарная тревога в школе №1508
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «отлично» прошла учебная пожарная тревога в школе №1508 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Свои действия в случае возникновения пожара отработали измайловские школьники.
В Измайловской школе №1508 в начале мая была проведена учебная эвакуация. Её главной целью стала всесторонняя проверка готовности школьников, учителей и администрации к проведению быстрой и безопасной эвакуации на случай пожара.
За 10 минут до конца третьего урока сразу во всех учебных корпусах школы прозвучала пожарная тревога. Организованно покинули здание ученики с 1-го по 11-й класс под руководством преподавателей и технического персонала. Учителя сразу провели перекличку списочного состава классов, о чем и доложили директору школы. Все этапы тренировки по эвакуации были выполнены грамотно и в установленные нормативом сроки, которые составили три минуты.
Подводя итоги учений, администрация школы подчеркнула, что все требования учебной эвакуации были выполнены. Школьники сохранили спокойную эмоциональную обстановку, алгоритм действий был отработан на оценку «отлично»!
одним из лучших в истории кинематографических погонь. Несколько артистов и режиссер Бастер Китон получили при съемках картины ранения: настолько при съемке фильма они стремились к реальности.
Фильм «Генерал» станет вторым в череде измайловских кинопоказов приключенческих и комедийных картин немого кино 20-х годов ХХ века. Измайловцы уже успели познакомиться с творчеством Чарли Чаплина, и впереди их ждут шедевры других зарубежных и отечественных режиссеров.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Институт гуманитарного образования и информационных технологий проведет День открытых дверей В Москве открылись 42 площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» Штаб по наблюдению за выборами создадут на базе Общественной палаты Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»56
Кудрин согласился на важный пост115
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева359
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ171
ЕС расширил санкции против России71
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение