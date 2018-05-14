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В бурятской школе вспышка туберкулеза: родителей уговаривают согласиться на химиопрофилактику детей
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В бурятской школе вспышка туберкулеза: родителей уговаривают согласиться на химиопрофилактику детей 

Newsru.com 11 минут назад
Фото: Newsru.com
В Нижне-Иволгинской школе Бурятии возникла вспышка туберкулеза. Все началось с постановки диагноза одной из учениц, затем заболели еще трое школьников. В итоге по данным на 14 мая контактными признаны все 645 детей. Попавших в группу риска отправят в санатории, а родителей, отказывающихся от профилактической химиопрофилактики, медики надеются уговорить согласиться на нее.
Девочка, у которой выявлен туберкулез в открытой форме, несколько лет назад переехала в Иволгинский район. В 2017 году она находилась на стационарном лечении в Иволгинской центральной районной больнице по поводу бронхита, где никаких изменений на рентгенограмме не было выявлено, то есть инфицирование произошло в течение года, рассказала
"Байкал-Daily"
главный педиатр Минздрава Бурятии Наталья Гомбоева. По ее словам, в прошлом году реакция Манту у школьницы была в норме.
В школе провели родительские собрания, на которых рассказали, что туберкулез — коварное заболевание, которое выявляется только специфическими методами. Медики, по закону, должны получить согласие на профилактику заболевания у школьников у их родителей. В итоге 140 детей будут проходить санаторное лечение, еще 24 родителя пока сомневаются, 181 человек выразили отказ, остальные согласны лечиться амбулаторно.
Химиопрофилактику туберкулеза проводят у контактных лиц в течение трех месяцев, а у тех, у кого выявлен положительный Диаскинтест или реакция Манту, — шесть месяцев.
"Часть детей уже, безусловно, инфицирована. Опасность заключается в том, что если не подавить их, то при ослаблении иммунитета может возникнуть заболевание, что и случилось с детьми, которые попали на лечение с подозрением на туберкулез. Для того чтобы заболевание не развилось, проводится химиопрофилактика", — поясняет Гомбоева. Сейчас, по ее словам, это два препарата, которые намного легче, чем те, которыми лечат, когда доходит дело до туберкулеза. «Поэтому я надеюсь, что родители детей, бывших в контакте, все понимают, что назначенную химиопрофилактику нужно проходить», — отметила педиатр.
Министерство здравоохранения предоставит для контактных детей 150 мест в противотуберкулезном санатории в селе Аршан Тункинского района, 35 мест в детском противотуберкуленом санатории в селе Курумкан и 80 мест в санатории в селе Ильинка Прибайкальского района. Детей самого младшего возраста направят в детский санаторий «Солнышко» в Улан-Удэ. В итоге санаторным лечением охватят 340 детей. Для школьников, не вошедших в это число, администрация Иволгинского района организует лагерь на своей территории.
Отметим, в начале 2018 года в одной из школ Зеленограда разразился скандал, когда выяснилось, что в учебном заведении два года работала медсестра, страдавшая
открытой формой
туберкулеза. Причем о болезни медработницы узнали лишь через два месяца после ее смерти. История закончилась хорошо — случаев заболевания среди школьников
не было
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