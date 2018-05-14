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В Казанском кооперативном институте будут обучать исламской экономике
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В Казанском кооперативном институте будут обучать исламской экономике 

Казанский Портал 25 минут назад
Вуз уже подготовил учебные планы по двум направлениям — «Исламский бизнес» и «Исламские финансы».
По словам ректора института Алсу Набиевой, в республике есть спрос на эти направления. «Современная молодежь Татарстана намерена строить бизнес, проводить финансовые операции исходя их тех законов, которые существуют в мусульманском мире», — заявила Набиева.
Всего будет две группы по 25 человек. Институт хочет начать с программы бакалавриата. Возможно, через несколько лет для этих студентов откроют магистратуру, сообщает пресс-служба вуза.
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