В России хотят изменить систему аккредитации вузов

Рособрнадзор собирается изменить систему аккредитации вузов. Для этого планируется внести в Госдуму специальный законопроект. «Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году», — цитирует ведомство РИА Новости

Ирина Абанкина: Речь идет о том, что оценка программ вузов будет проводиться в электронном виде и с учетом результатов студентов. Такая система позволит вузам быть более оперативными и гибкими, считает директор Института развития образования ГУ ВШЭ

Ирина Абанкина, директор Института развития образования ГУ ВШЭ: «Конечно, надо переходить на цифровые технологии. Надо, конечно, ускорять процесс аккредитации программ. Вся процедура, которая есть сейчас, слишком длительная. Программы иногда устаревать успевают, прежде чем получат аккредитацию. Мы же давно перешли уже на систему, когда у нас лицензия выдается на весь срок существования образовательной организации. Да, вуз может лишиться лицензии, но, в принципе, лицензия выполняет роль допуска в систему образования, но никак не характеризует качество программы и ответственность за это качество со стороны профессионального сообщества. И вот здесь упрощение правил, введение электронных форматов мне кажется очень продуктивным, это шаг в сторону некоторой прозрачности, взаимной ответственности. Вузы у нас расположены, как правило, в столицах наших регионов, даже в Норильске , в Республике Саха — Якутия. Все равно это все вузы, которые имеют высокоскоростной интернет, работают и в офлайн-, и в онлайн-режиме. И мне кажется, что здесь сложностей не должно быть».

Общие черты замысла понятны, и вроде бы все неплохо. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, уверен доктор педагогических наук, профессор Вадим Аванесов:

Вадим Аванесов, доктор педагогических наук, профессор: «Как всегда, я думаю, задумка правильная, а исполнение будет некачественное. Этот ряд длинный очень. Аттестация требует технологии. Написали, что будет электронная технология. Вот здесь первая собака зарыта. Если там нет научной педагогики, содержание исчезает, формы педагогические исчезают. К примеру, сейчас задумана московская модернизация образования, вот принято решение недавно. Это большая ошибка. Если там не будет слов „научно-педагогическая модернизация“, то будет одно технарство. И это было не один раз уже в истории новейшей даже. Без педагогики образования все технологические вещи превращаются в технарские. Вы заметьте, что все закрыто, засекречено, нигде ничего нет, никакой информации. Ни о ЕГЭ, ни об электронных этих вещах. Все закрыто».

Согласно законопроекту, при цифровой госаккредитации вузовских программ предполагается проводить независимую оценку знаний студентов, которые по этим программам обучаются. Правда, не совсем ясно, кто именно будет проводить эту «независимую оценку».