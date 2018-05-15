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Сакура зацвела в уфимском ботаническом саду
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Сакура зацвела в уфимском ботаническом саду 

АиФ-Уфа 15 мая 2018
Фото: АиФ-Уфа
Помимо сакуры, в саду растет форзиция, рододендроны, эрика, гиацинты, сон-трава, адонис и т.д.
Всех желающих посмотреть на сакуру и другие растения приглашают посетить Ботанический сад. Время работы с 9:00 до 21:00. Стоимость билета для взрослого — 150 рублей, для ребенка — 75 рублей.
Дендрологическая коллекция Ботанического сада-института насчитывает 1421 таксон (групп с общими признаками) — 323 хвойных и 1098 лиственных. Наиболее крупными являются: коллекция декоративных кустарников, хвойных растений, сиреней, древовидных лиан, боярышников, рябин и кленов.
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