Сакура зацвела в уфимском ботаническом саду

Помимо сакуры, в саду растет форзиция, рододендроны, эрика, гиацинты, сон-трава, адонис и т.д.

Всех желающих посмотреть на сакуру и другие растения приглашают посетить Ботанический сад. Время работы с 9:00 до 21:00. Стоимость билета для взрослого — 150 рублей, для ребенка — 75 рублей.

Дендрологическая коллекция Ботанического сада-института насчитывает 1421 таксон (групп с общими признаками) — 323 хвойных и 1098 лиственных. Наиболее крупными являются: коллекция декоративных кустарников, хвойных растений, сиреней, древовидных лиан, боярышников, рябин и кленов.