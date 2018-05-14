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В петербургских пивбарах пройдут научные конференции о гипнозе, беспилотных автомобилях и сексе
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В петербургских пивбарах пройдут научные конференции о гипнозе, беспилотных автомобилях и сексе 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
С 14 по 16 мая в Санкт-Петербурге пройдет международный научный фестиваль Pint of Science, площадками которого станут бары Dead Poets, «О, спорт!», Jawsspot Spb, «Треска» и «Юнион бар». В них выступят ученые и популяризаторы науки и обсудят научный взгляд на гипноз, технологический оптимизм, беспилотные автомобили и их влияние на города будущего, секс с точки зрения психотерапии и многое другое. Среди спикеров — сотрудники Европейского университета (ректор Николай Вахтин вошел в число 50 петербуржец, изменивших город), НИУ ВШЭ и других образовательных учреждений.
Узнать более подробно программу фестиваля и купить билеты можно здесь.
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