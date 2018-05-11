Ещё
Массовое отравление произошло в начальной школе в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовое отравление произошло в начальной школе в Польше 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Пятеро детей одной из школ города Млава Мазовецкого воеводства на востоке Польши госпитализированы после проявления симптомов острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает RMF FM.
Всего пострадали порядка 11 человек, однако госпитализация потребовалась не всем, отмечает радиостанция. Среди ощущаемых школьниками симптомов — потеря сознания, рвота и боли в животе. В район происшествия были направлены четыре машины скорой помощи и три вертолета.
На данный момент 135 человек, в том числе 113 детей, были эвакуированы из здания учебного заведения. На месте работают специалисты, которые пока не обнаружили никаких опасных веществ, которые могли бы вызвать отравление. Позже будет проведена химическая экспертиза.
Российская Газета: последние новости
Трамп раскритиковал законы об оружии во Франции и Великобритании В Китае могут открыть русскую школу Как из белгородских студентов делают предпринимателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»390
Познер разочаровался в СПЧ77
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив188
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии158
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией392
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение