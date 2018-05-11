Массовое отравление произошло в начальной школе в Польше

Пятеро детей одной из школ города Млава Мазовецкого воеводства на востоке Польши госпитализированы после проявления симптомов острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает RMF FM.

Всего пострадали порядка 11 человек, однако госпитализация потребовалась не всем, отмечает радиостанция. Среди ощущаемых школьниками симптомов — потеря сознания, рвота и боли в животе. В район происшествия были направлены четыре машины скорой помощи и три вертолета.

На данный момент 135 человек, в том числе 113 детей, были эвакуированы из здания учебного заведения. На месте работают специалисты, которые пока не обнаружили никаких опасных веществ, которые могли бы вызвать отравление. Позже будет проведена химическая экспертиза.