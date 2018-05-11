В нижегородских школах появились группы родительского контроля за питанием

Об этом стало известно во время инспекционного объезда мэра Владимира Панова по образовательным учреждениям города.

Как сообщалось ранее, в учебных учреждениях Нижнего должно появиться питание для детей-аллергиков. По словам Панова, провект уже направлен в Роспотребнадзор . После получения согласования пилотный проект будет запущен в Советском районе города.

Кстати, в детсаду №404 «Ростки» на улице Ивлиева, где побывал мэр, питание для аллергиков предлагают с 1999 года. Работники сада сейчас помогают консультациями в разработке особого детского меню.

Одной из особенностей нового меню станут гипоаллергенные продукты с муниципальной «Молочной кухни».

«До того, как ребенок начинает ходить в детский сад, мамы имеют возможность приобретать на молочной кухне специальные продукты, рекомендованные врачом. Мы хотим, чтобы и в детсадах появились эти продукты. Попробуем на 13 садиках в городе, а потом предложим и другим», — пояснила директор департамента образования Ирина Тарасова

В конце апреля самые активные родители в школах и детских садах города объединились в группы контроля — они проверяют соблюдение санитарных норм на кухне, качество хранения продуктов, вкусовые свойства готовых блюд. Подобные группы разрешили создавать после того, как на одной из встреч Владимира Панова с родителями к нему обратились с просьбой об организации такого контроля.

В детском саду №404 Владимир Панов осмотрел физкультурный зал и пообщался с воспитанниками. Дети рассказали мэру, что им нравится из блюд, предлагаемых в столовой.

«Огромное спасибо хочу сказать главе города Нижнего Новгорода Владимиру Панову, благодаря поручениям которого меньше чем через месяц после нашего обращения в каждой школе — а их в городе 166 — созданы группы родительского контроля, куда вошли представители родительских комитетов, диетологи, врачи», — заявил журналистам председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба.

Все предложения родителей собираются в специальном чате в мессенджере и передаются напрямую первому заместителю мэра Наталии Казачковой , от нее — Владимиру Панову.

Нам бы хотелось, чтобы школы занимались образованием наших детей, а мы, родители, поможем контролировать их здоровье.

«Например, была проблема с буфетной продукцией: там продавали и гамбургеры, и сладости, и другую «вреднятину». Понятно, что дети с удовольствием покупают такую неполезную еду. В итоге принято решение ограничить ее продажу. Еще у нас были претензии к свежести выпечки. Теперь это контролируется намного тщательнее, причем самими школами», — отметил Заремба. [center_dossier: 38889