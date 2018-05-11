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В нижегородских школах появились группы родительского контроля за питанием
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В нижегородских школах появились группы родительского контроля за питанием 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Об этом стало известно во время инспекционного объезда мэра Владимира Панова по образовательным учреждениям города.
Как сообщалось ранее, в учебных учреждениях Нижнего должно появиться питание для детей-аллергиков. По словам Панова, провект уже направлен в Роспотребнадзор. После получения согласования пилотный проект будет запущен в Советском районе города.
Кстати, в детсаду №404 «Ростки» на улице Ивлиева, где побывал мэр, питание для аллергиков предлагают с 1999 года. Работники сада сейчас помогают консультациями в разработке особого детского меню.
Одной из особенностей нового меню станут гипоаллергенные продукты с муниципальной «Молочной кухни».
«До того, как ребенок начинает ходить в детский сад, мамы имеют возможность приобретать на молочной кухне специальные продукты, рекомендованные врачом. Мы хотим, чтобы и в детсадах появились эти продукты. Попробуем на 13 садиках в городе, а потом предложим и другим», — пояснила директор департамента образования Ирина Тарасова.
В конце апреля самые активные родители в школах и детских садах города объединились в группы контроля — они проверяют соблюдение санитарных норм на кухне, качество хранения продуктов, вкусовые свойства готовых блюд. Подобные группы разрешили создавать после того, как на одной из встреч Владимира Панова с родителями к нему обратились с просьбой об организации такого контроля.
В детском саду №404 Владимир Панов осмотрел физкультурный зал и пообщался с воспитанниками. Дети рассказали мэру, что им нравится из блюд, предлагаемых в столовой.
«Огромное спасибо хочу сказать главе города Нижнего Новгорода Владимиру Панову, благодаря поручениям которого меньше чем через месяц после нашего обращения в каждой школе — а их в городе 166 — созданы группы родительского контроля, куда вошли представители родительских комитетов, диетологи, врачи», — заявил журналистам председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба.
Все предложения родителей собираются в специальном чате в мессенджере и передаются напрямую первому заместителю мэра Наталии Казачковой, от нее — Владимиру Панову.
Нам бы хотелось, чтобы школы занимались образованием наших детей, а мы, родители, поможем контролировать их здоровье.
«Например, была проблема с буфетной продукцией: там продавали и гамбургеры, и сладости, и другую «вреднятину». Понятно, что дети с удовольствием покупают такую неполезную еду. В итоге принято решение ограничить ее продажу. Еще у нас были претензии к свежести выпечки. Теперь это контролируется намного тщательнее, причем самими школами», — отметил Заремба. [center_dossier: 38889
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