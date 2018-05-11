Курских студентов приглашают принять участие в экоквесте «Вода России» 

Участникам конкурса необходимо будет выполнить 10 творческих заданий
До 25 мая Минприроды России приглашает команды вузов Курской области присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Вода России». Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале.
Студентам необходимо выполнить 10 творческих заданий: тест на знание проблем гидросферы, создание видеоклипа, выявление возможных протечек воды в вузе и другие.
— Для нас очень важно знакомить студенческую молодёжь с природоохранной тематикой, так как в скором времени они станут специалистами и от их решений во многом будет зависеть то, как будут решаться экологические проблемы в нашей стране. Мы надеемся, что получив знания и освоив навыки заботы о природе и сбережения водных ресурсов, студенты смогут передать этот опыт своим сверстникам и будущим поколениям, — отмечает Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.
По итогам конкура победителям и призерам вручат экопризы, гранты на реализацию собственных экопроектов, а также участие в международных экологических стажировках. Награждение пройдёт в рамках Всероссийских слетов Ассоциации «зеленых» вузов в Москве.