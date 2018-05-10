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18 человек пострадали при взрыве химикатов во время эксперимента в американской школе
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18 человек пострадали при взрыве химикатов во время эксперимента в американской школе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 10 мая /Синьхуа/ — 18 человек пострадали при взрыве во время неправильно проведенного эксперимента в средней школе в американском штате Теннесси. Об этом сообщил в среду начальник местной противопожарной службы Скотти Буш.
По его словам, взрыв произошел в результате непреднамеренной химической реакции в научной лаборатории школы Меррол Хайд Магнет в городе Хендерсонвилл. Огненная вспышка продолжалась три-пять секунд.
Пострадали 17 школьников и учитель, им была оказана помощь на месте. Восемь человек, получивших ожоги второй степени, были позднее доставлены в близлежащую больницу. С. Буш отметил, что все они, как ожидается, будут выписаны в ближайшем будущем.
Уроки в пострадавшей школе в тот день были отменены. —0—
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