Почему архангельская школа «Ксения» съезжает из своего здания?

Правда ли, что Архангельская школа «Ксения» переедет из своего здания?

Частная школа «Ксения» покинет стены исторического здания из-за несогласия с Архангельской Епархией.

С 1860-х годов в здании находилось епархиальное духовное училище с храмом Иоанна Богослова. «Ксения» находится здесь с 1992 года. В 2016 году постройку передали в собственность Архангельской епархии.

«Несмотря на все наши обращения и в епархию, и в администрацию города, мы в ближайшее время будем вынуждены покинуть здание, — приводит 29.ru слова директора школы Светланы Булановой. — Администрация передала здание церкви, и арендодатель принял решение, повлиять на которое, увы, невозможно».