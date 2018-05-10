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Почему архангельская школа «Ксения» съезжает из своего здания?
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Почему архангельская школа «Ксения» съезжает из своего здания? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Правда ли, что Архангельская школа «Ксения» переедет из своего здания?
Частная школа «Ксения» покинет стены исторического здания из-за несогласия с Архангельской Епархией.
С 1860-х годов в здании находилось епархиальное духовное училище с храмом Иоанна Богослова. «Ксения» находится здесь с 1992 года. В 2016 году постройку передали в собственность Архангельской епархии.
«Несмотря на все наши обращения и в епархию, и в администрацию города, мы в ближайшее время будем вынуждены покинуть здание, — приводит 29.ru слова директора школы Светланы Булановой. — Администрация передала здание церкви, и арендодатель принял решение, повлиять на которое, увы, невозможно».
Епархия же хочет в следующем учебном году открыть в здании новую общеобразовательную школу при поддержке администрации МО «Город Архангельск» и Министерства образования Архангельской области.
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