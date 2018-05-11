По программе отдыха «Московская смена» отдохнут почти семь тысяч детей

МОСКВА , 11 мая — РИА Новости . Почти 7 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет станут участниками программы городского летнего отдыха «Московская смена» летом 2018 года, сообщили в пятницу в столичном департаменте социальной защиты населения.

"В 2018 году департамент труда и социальной защиты населения города Москвы планирует реализацию программы городского детского отдыха «Московская смена — 2018» на базе 87 организаций, с охватом 6993 ребенка за три смены летнего отдыха", — говорится в сообщении департамента на официальной странице в Facebook.

Программа отдыха традиционно будет поделена на три смены: первая смена начнется 1 июня и продлится до 29 июня, вторая смена — со 2 июля — 30 июля, третья смена — с 1 августа по 28 августа.

Как уточнялось ранее, программа будет реализована на базе 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Ребенок сможет посетить интересные ему занятия, например, занятия спортом, уроки профориентации и различные творческие мастер-классы.