По программе отдыха «Московская смена» отдохнут почти семь тысяч детей 

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Почти 7 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет станут участниками программы городского летнего отдыха «Московская смена» летом 2018 года, сообщили в пятницу в столичном департаменте социальной защиты населения.
"В 2018 году департамент труда и социальной защиты населения города Москвы планирует реализацию программы городского детского отдыха «Московская смена — 2018» на базе 87 организаций, с охватом 6993 ребенка за три смены летнего отдыха", — говорится в сообщении департамента на официальной странице в Facebook.
Программа отдыха традиционно будет поделена на три смены: первая смена начнется 1 июня и продлится до 29 июня, вторая смена — со 2 июля — 30 июля, третья смена — с 1 августа по 28 августа.
Как уточнялось ранее, программа будет реализована на базе 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Ребенок сможет посетить интересные ему занятия, например, занятия спортом, уроки профориентации и различные творческие мастер-классы.
Тематика летних смен также будет отличаться. Так, тема отдыха в июне «От прошлого к будущему!» будет посвящена Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби. В ходе программы запланировано проведение интеллектуальных турниров, соревнований по Лего-конструированию. Тема июля — «Вперед к рекордам!» предусматривает реализацию спортивно-оздоровительных мероприятий, а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства и Году футбола в России. В августе ведущей темой станет — «Спешите делать добро!», в рамках которой пройдут мероприятия, посвященные Году волонтера и добровольца.