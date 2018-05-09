Садовничий прокомментировал успех МГУ

Садовничий: реализация больших научных проектов помогла МГУ занять 3 место в рейтинге ТНЕ

МГУ им. Ломоносова занял третью строчку в рейтинге университетов стран с активно развивающимися экономиками по версии британского издания Times Higher Education (THE) благодаря крупным научным проектам, сообщил журналистам в среду ректор вуза Виктор Садовничий

"Университет третий год подряд в тройке лучших вузов и единственный российский представитель в топ-10 рейтинга. Наши устойчиво высокие позиции в рейтинге — результат реализации масштабных проектов МГУ. Среди наиболее значимых мегапроектов — создание банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег", построение супервычислительного комплекса, сотрудничество в рамках международной коллаборации LIGO, впервые зарегистрировавшей гравитационные волны (Нобелевская премия по физике за 2017 год)", — прокомментировал результаты рейтинга Садовничий.

По его словам, МГУ играет ведущую роль в подготовке специалистов для космической отрасли, ведет обширную научную и образовательную программу в области "больших данных".

"За последние два года были открыты центры МГУ в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии; состоялся очередной набор студентов в российско-китайский университет в Шэньчжэне. Все это — составляющие успеха Московского университета, его прекрасной репутации на международной арене. Тысячи студентов, аспирантов и сотрудников МГУ вовлечены в научно-исследовательскую и инновационную деятельность", — заключил ректор.