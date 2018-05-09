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IUNC Eurasia 2018
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IUNC Eurasia 2018 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
В Государственном университете управления пройдет седьмая конференция по развитию международного образования — IUNC Eurasia 2018. Для обсуждения приоритетного проекта Минобрнауки России «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» на этой площадке соберутся 250 представителей вузов и ведущих рекрутинговых агентств. Делегации из России, Индии, Бразилии, Южной Африки и Китая рассмотрят текущую ситуацию в сфере высшего образования в государствах БРИКС, наметят пути сотрудничества и разработают дальнейший план действий по развитию взаимоотношений внутри группы.
В этом году конференция пройдет при поддержке Союза Университетов Евразии. 40 мест для вузов из России и стран СНГ будут частично профинансированы за счет средств Союза.
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