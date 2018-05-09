Школьники из Индии на неделю переедут в Сургутский район

На днях школьники из Индии приехали в школы Сургутского района по программе обмена. Ребята всю неделю будут посещать школы, а по вечерам проводить время с принимающими семьями из поселков Солнечный и Белый Яр. В Югру приедут четырнадцать детей 15-16 лет.

Как сообщает ugra-news, ребята также будут участвовать в праздновании дня Великой Победы и в шествии «Бессмертного полка».

«Это абсолютно бюджетная, демократичная программа. Проживание и питание в принимающей семье предоставляются школьникам бесплатно, оплату перелета берут на себя их родители. Администрация Сургутского района участвует в программе культурного обмена уже восемь лет», — рассказывает ведущий специалист департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Виктория Автаева.

Италии, Германии, США, Бразилии, Коста-Рики, Благодаря межрегиональному благотворительному общественному фонду «Интеркультура» (AFS России ) в этой программе обмена смогли поучаствовать порядка 200 детей из 22 стран мира. Среди них — школьники из Франции Японии и других стран.

Напомним, что ранее было получено подтверждение готовности правительства штата Махараштра Республики Индия подписать меморандум о взаимопонимании с Югрой.