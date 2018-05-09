Ещё
Школьники из Индии на неделю переедут в Сургутский район
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Индии на неделю переедут в Сургутский район 

АиФ Югра 53 минуты назад
Фото: АиФ Югра
На днях школьники из Индии приехали в школы Сургутского района по программе обмена. Ребята всю неделю будут посещать школы, а по вечерам проводить время с принимающими семьями из поселков Солнечный и Белый Яр. В Югру приедут четырнадцать детей 15-16 лет.
Как сообщает ugra-news, ребята также будут участвовать в праздновании дня Великой Победы и в шествии «Бессмертного полка».
«Это абсолютно бюджетная, демократичная программа. Проживание и питание в принимающей семье предоставляются школьникам бесплатно, оплату перелета берут на себя их родители. Администрация Сургутского района участвует в программе культурного обмена уже восемь лет», — рассказывает ведущий специалист департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Виктория Автаева.
Благодаря межрегиональному благотворительному общественному фонду «Интеркультура» (AFS России) в этой программе обмена смогли поучаствовать порядка 200 детей из 22 стран мира. Среди них — школьники из Франции, Италии, Германии, США, Бразилии, Коста-Рики, Японии и других стран.
Напомним, что ранее было получено подтверждение готовности правительства штата Махараштра Республики Индия подписать меморандум о взаимопонимании с Югрой.
АиФ Югра: последние новости
Югра поделилась опытом создания школ на Российской неделе ГЧП В Югре существенно снизилось количество преступлений с участием детей Энергетики присматривают будущих специалистов среди школьников Сургута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке65
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы171
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа111
Киев принял участие в «Бессмертном полке»115
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке270
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение