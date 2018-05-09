Большекаменским школам вручены свидетельства о присвоении имен героев-земляков

Общеобразовательным школам городского округа Большой Камень вручены свидетельства о присвоении имен героев-земляков, сообщает PRIMPRESS. В школах прошли торжественные мероприятия.

Имя Петра Михайловича Русанова , командира отряда, созданного для борьбы с бандитскими формированиями, погибшего в 1930 году, присвоено основной общеобразовательной школе № 27 села Петровка.

Имена героев-земляков присвоены в рамках проекта «Имя героя — школе», основная цель которого — формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего народа, страны, а также высоких моральных ориентиров на основе поступков конкретных людей.