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Большекаменским школам вручены свидетельства о присвоении имен героев-земляков
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Большекаменским школам вручены свидетельства о присвоении имен героев-земляков 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Общеобразовательным школам городского округа Большой Камень вручены свидетельства о присвоении имен героев-земляков, сообщает PRIMPRESS. В школах прошли торжественные мероприятия.
Имя Петра Михайловича Русанова, командира отряда, созданного для борьбы с бандитскими формированиями, погибшего в 1930 году, присвоено основной общеобразовательной школе № 27 села Петровка.
Имена героев-земляков присвоены в рамках проекта «Имя героя — школе», основная цель которого — формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего народа, страны, а также высоких моральных ориентиров на основе поступков конкретных людей.
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