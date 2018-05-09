Москва попала в ТОП-30 лучших городов для студентов

Москва попала в рейтинг тридцати лучших городов мира для студентов, сообщает ТАСС . Место в ТОП-30 российская столица смогла занять благодаря поднявшимся позициям московских высших учебных учреждений и улучшению их доступности и активности работодателей.

Санкт-Петербург и Всего для составления рейтинга были выбраны 489 городов планеты. Москве удалось по сравнению с прошлым годом подняться на 11 ступеней в топе, оказавшись на 28 месте. Помимо Москвы, в рейтинг попали ещё трое российских городов: Томск Новосибирск , занявшие 74, 76 и 96 места. Все города, попавшие в рейтинг, улучшили перспективы будущего трудоустройства студентов. Помимо этого, они попали в ещё один топ — пятидесяти самых бюджетных для студентов городов.

Для составления рейтинга организаторами исследования учитывались шесть аспекты, среди которых рейтинг местных университетов, привлекательность города, финансовая доступность, интернациональный студенческий состав, а также активность работодателей. Учитывалось и мнение самих студентов.