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Москва попала в ТОП-30 лучших городов для студентов
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Москва попала в ТОП-30 лучших городов для студентов 

News.ru 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
Москва попала в рейтинг тридцати лучших городов мира для студентов, сообщает ТАСС. Место в ТОП-30 российская столица смогла занять благодаря поднявшимся позициям московских высших учебных учреждений и улучшению их доступности и активности работодателей.
Всего для составления рейтинга были выбраны 489 городов планеты. Москве удалось по сравнению с прошлым годом подняться на 11 ступеней в топе, оказавшись на 28 месте. Помимо Москвы, в рейтинг попали ещё трое российских городов: Томск, Санкт-Петербург и Новосибирск, занявшие 74, 76 и 96 места. Все города, попавшие в рейтинг, улучшили перспективы будущего трудоустройства студентов. Помимо этого, они попали в ещё один топ — пятидесяти самых бюджетных для студентов городов.
Для составления рейтинга организаторами исследования учитывались шесть аспекты, среди которых рейтинг местных университетов, привлекательность города, финансовая доступность, интернациональный студенческий состав, а также активность работодателей. Учитывалось и мнение самих студентов.
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