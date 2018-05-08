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Названы самые смешные ошибки Тотального диктанта
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Названы самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Стали известны самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта, сообщает «Ридус».
Их объединили в рассказ, который опубликовала в Facebook председатель экспертной комиссии Светлана Друговейко-Должанская.
Например, вместо фразы «у подножия величественной кирхи» некоторые участники написали «у подножия могущественной кильки», а вместо «рябиновых кустов» в тексте появились «любимые уста».
Кроме того, фраза «тот, запыхавшийся от быстрой ходьбы» превратилась во фразу «кот, задыхавшийся от быстрой судьбы», «плохо проваренная клецка» стала «плохо переваренной селёдкой», «заикание» — «зашкаливанием».
Ранее Nation News сообщало, что названы наиболее частые ошибки москвичей в Тотальном диктанте.
RT на русском: последние новости
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