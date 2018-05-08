Названы самые смешные ошибки Тотального диктанта

Названы самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта

Стали известны самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта, сообщает «Ридус»

Их объединили в рассказ, который опубликовала в Facebook председатель экспертной комиссии Светлана Друговейко-Должанская.

Например, вместо фразы «у подножия величественной кирхи» некоторые участники написали «у подножия могущественной кильки», а вместо «рябиновых кустов» в тексте появились «любимые уста».

Кроме того, фраза «тот, запыхавшийся от быстрой ходьбы» превратилась во фразу «кот, задыхавшийся от быстрой судьбы», «плохо проваренная клецка» стала «плохо переваренной селёдкой», «заикание» — «зашкаливанием».

Ранее Nation News сообщало, что названы наиболее частые ошибки москвичей в Тотальном диктанте.