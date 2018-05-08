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Хронически больные дети сильно отстают в учебе: данные исследования
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Хронически больные дети сильно отстают в учебе: данные исследования 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Обнаружена четкая корреляция слабого здоровья и плохих оценок в школе. Слабое здоровье серьезно отражается на успеваемости детей в школе. Этот вполне очевидный факт получил научное подтверждение силами ученых из Университетской больницы Майнца (Германия) — сообщает Medikforum.ru. Речь идет о первых результатах исследования ikidS («я прихожу в школу»), в котором с 2014 г. участвуют 2000 семей из района Майнца. Информация об этом опубликована в журнале Plos One. Данные 1462 первоклассников, 15% из которых страдали хроническими заболеваниями, показали, что у детей с ослабленным здоровьем уже к концу первого года обучения в школе очевидно отставание по таким предметам как чтение, письмо, математика, естествознание и социальная компетентность. Это говорит о необходимости целенаправленной поддержки таких школьников.
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