Хронически больные дети сильно отстают в учебе: данные исследования 

Обнаружена четкая корреляция слабого здоровья и плохих оценок в школе. Слабое здоровье серьезно отражается на успеваемости детей в школе. Этот вполне очевидный факт получил научное подтверждение силами ученых из Университетской больницы Майнца (Германия) — сообщает Medikforum.ru. Речь идет о первых результатах исследования ikidS («я прихожу в школу»), в котором с 2014 г. участвуют 2000 семей из района Майнца. Информация об этом опубликована в журнале Plos One. Данные 1462 первоклассников, 15% из которых страдали хроническими заболеваниями, показали, что у детей с ослабленным здоровьем уже к концу первого года обучения в школе очевидно отставание по таким предметам как чтение, письмо, математика, естествознание и социальная компетентность. Это говорит о необходимости целенаправленной поддержки таких школьников.