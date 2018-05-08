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Школьники из Восточного Дегунина заняли второе место на межрайонных соревнованиях по стритболу
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Школьники из Восточного Дегунина заняли второе место на межрайонных соревнованиях по стритболу 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Команда учеников школы № 1296 из Восточного Дегунина успешно выступила на межрайонном спортивном турнире по стритболу, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята заняли второе место среди команд районных школ Москвы, — рассказал представитель администрации. — Это очень достойный результат. Отличная игра в память о Великой Победе!
Он также особо отметил работу учителя физической культуры Дениса Гранкина — тренера школьной команды.
Напомним, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корп. 3. (мю)
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