Школьники из Восточного Дегунина заняли второе место на межрайонных соревнованиях по стритболу

Команда учеников школы № 1296 из Восточного Дегунина успешно выступила на межрайонном спортивном турнире по стритболу, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята заняли второе место среди команд районных школ Москвы , — рассказал представитель администрации. — Это очень достойный результат. Отличная игра в память о Великой Победе!

Он также особо отметил работу учителя физической культуры Дениса Гранкина — тренера школьной команды.

Напомним, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корп. 3. (мю)