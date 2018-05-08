Подмосковным студентам помогли с дальнейшим трудоустройством на «Марафоне экскурсий»

300 подмосковных студентов посетили предприятия и организации своего региона с целью поиска работы в рамках «Марафона экскурсий», говорится в сообщении пресс-службы «Молодой Гвардии Единой России».

«С 23 апреля по 7 мая 300 студентов из Московской области посетили 16 предприятий и организаций из самых разных сфер деятельности: от производства молочной продукции до изготовления обвесов на внедорожники. Так прошел «Марафон экскурсий», организованный банком студенческих стажировок», — говорится в сообщении.

Проект работает в Подмосковье уже год и направлен на помощь студентам в поиске практик и стажировок, а также в дальнейшем трудоустройстве.

«Мы договариваемся с компаниями и предприятиями об организации экскурсий для студентов местных вузов и ссузов, так они могут увидеть своими глазами, как проходит работа, в каких условиях. При этом важен личный контакт с работодателем — это возможность показать себя и договориться о собеседовании», — сказал куратор федеральных проектов «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Алексей Пирогов