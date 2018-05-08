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Подмосковным студентам помогли с дальнейшим трудоустройством на «Марафоне экскурсий»
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Подмосковным студентам помогли с дальнейшим трудоустройством на «Марафоне экскурсий» 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
300 подмосковных студентов посетили предприятия и организации своего региона с целью поиска работы в рамках «Марафона экскурсий», говорится в сообщении пресс-службы «Молодой Гвардии Единой России».
«С 23 апреля по 7 мая 300 студентов из Московской области посетили 16 предприятий и организаций из самых разных сфер деятельности: от производства молочной продукции до изготовления обвесов на внедорожники. Так прошел «Марафон экскурсий», организованный банком студенческих стажировок», — говорится в сообщении.
Проект работает в Подмосковье уже год и направлен на помощь студентам в поиске практик и стажировок, а также в дальнейшем трудоустройстве.
«Мы договариваемся с компаниями и предприятиями об организации экскурсий для студентов местных вузов и ссузов, так они могут увидеть своими глазами, как проходит работа, в каких условиях. При этом важен личный контакт с работодателем — это возможность показать себя и договориться о собеседовании», — сказал куратор федеральных проектов «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Алексей Пирогов.
Студенты посетили местное отделение Сбербанка, автомобильные предприятия, предприятия химической промышленности, федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» и другие.
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