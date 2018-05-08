Минобрнауки могут разделить на два ведомства

На данный момент решение принять не представляется возможным, так как голоса разделились поровну.

Сторонники разделения считают, что науку необходимо выделить, а противники полагают, что единство будет выгодно для науки в целом.

Сам Садовничий считает, что нужно оставить все как есть и отложить принятие решение на тот период, когда закончится формирование нового правительства.

Российское министерство образования и науки не станет вводить для выпускников обязательный ЕГЭ по географии. Как отметили в ведомстве, никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ не будет.