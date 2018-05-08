Ещё
Эксперт не поддержал идею об обязательном экзамене по географии для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт не поддержал идею об обязательном экзамене по географии для школьников 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Учитель географии в физико-математическом лицее «Вторая школа», сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов считает бессмысленной идею о введении обязательного экзамена по географии для школьников, так как, по мнению эксперта, предмет не преподается на должном уровне.
В России предложили ввести еще один обязательный экзамен для школьников. Идея изложена в концепции развития географического образования. Над текстом проекта работали Русское географическое общество и министерство образования. Документ может быть принят до конца мая. Согласно документу, школьники 9-х и 11-х классов должны сдавать экзамен по географии.
«Перед тем, как проверять, неплохо бы поучить, тогда будет что проверять. С географией скверная ситуация. У нас очень мало часов. У нас начальный курс шестого класса урезан до часа в неделю. Это вообще методический нонсенс», — сказал Перлов в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его словам, никаких положительных моментов в идее ввести обязательный экзамен по географии нет. Это бессмысленно при том статусе предмета, который сейчас имеет география в школе.
При этом эксперт отметил, что ранее идея ввести обязательный экзамен по географии уже выдвигалась.
«Два года назад на съезде учителей географии министр эту идею предлагала. Учителями она поддержана не была», — подчеркнул сопредседатель профсоюза «Учитель».
Пока что для выпускников обязательны ГИА и ЕГЭ только по двум предметам: это русский язык и математика.
РИАМО: последние новости
Стали известны частые ошибки участников «Тотального диктанта» Более 900 дипломов получили московские школьники на всероссийской олимпиаде Олененок застрял в заборе школы в Коломне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня38
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»130
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово416
Келвин Харрис попал в аварию25
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение