Эксперт не поддержал идею об обязательном экзамене по географии для школьников

Учитель географии в физико-математическом лицее «Вторая школа», сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов считает бессмысленной идею о введении обязательного экзамена по географии для школьников, так как, по мнению эксперта, предмет не преподается на должном уровне.

России предложили ввести еще один обязательный экзамен для школьников. Идея изложена в концепции развития географического образования. Над текстом проекта работали Русское географическое общество министерство образования . Документ может быть принят до конца мая. Согласно документу, школьники 9-х и 11-х классов должны сдавать экзамен по географии.

«Перед тем, как проверять, неплохо бы поучить, тогда будет что проверять. С географией скверная ситуация. У нас очень мало часов. У нас начальный курс шестого класса урезан до часа в неделю. Это вообще методический нонсенс», — сказал Перлов в эфире Радио « Комсомольская правда ».

По его словам, никаких положительных моментов в идее ввести обязательный экзамен по географии нет. Это бессмысленно при том статусе предмета, который сейчас имеет география в школе.

При этом эксперт отметил, что ранее идея ввести обязательный экзамен по географии уже выдвигалась.

«Два года назад на съезде учителей географии министр эту идею предлагала. Учителями она поддержана не была», — подчеркнул сопредседатель профсоюза «Учитель».

Пока что для выпускников обязательны ГИА и ЕГЭ только по двум предметам: это русский язык и математика.