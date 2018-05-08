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Ученики школы №771 Дмитровского района отметили День Победы концертом
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Ученики школы №771 Дмитровского района отметили День Победы концертом 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В школе № 771 Дмитровского района 7 мая состоялся праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Учащиеся начальной школы читали стихи о героизме нашего народа, вспоминали основные битвы этой страшной войны, пели военные песни, — рассказал представитель администрации. — Каждый год накануне великого праздника мы благодарим наших дедов и прадедов за мирное небо над головой.
Напомним, школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 18а. (мю)
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