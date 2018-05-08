Ученики школы №771 Дмитровского района отметили День Победы концертом

В школе № 771 Дмитровского района 7 мая состоялся праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Учащиеся начальной школы читали стихи о героизме нашего народа, вспоминали основные битвы этой страшной войны, пели военные песни, — рассказал представитель администрации. — Каждый год накануне великого праздника мы благодарим наших дедов и прадедов за мирное небо над головой.

Напомним, школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 18а. (мю)