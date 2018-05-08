Ректор китайского вуза ошибся в поговорке и обвинил в этом культурную революцию

Ректор одного из самых старых и престижных китайских вузов — Пекинского университета — попал под шквал критики за ошибку в пословице, принес публичные извинения и обвинил в оговорке культурную революцию. Об этом сообщает Inkstone.

Линь Цзяньхуа во время выступления на церемонии 120-летия учебного заведения произнес поговорку «ласточкам и воробьям не понять устремления величественного лебедя» (простому человеку не понять цели великого человека, русский эквивалент «гусь свинье не товарищ» — прим. «Ленты.ру» ) и совершил ошибку в произношении слова «лебедь»: вместо «хунху» он произнес «хунхао».

Такая ошибка распространена среди малограмотного населения Китая . На ректора обрушилась критика со стороны студентов, так как, по их мнению, человек, допускающий такие промахи, не достоин возглавлять один из главных университетов страны. Мужчину даже призвали покинуть свой пост.

В ответ на осуждение Линь публично извинился перед учащимися. «Ваш ректор — не идеальный человек, — написал он в открытом письме. — У меня тоже есть недостатки и я совершаю ошибки». Свою оплошность он оправдал тем, что учился в годы культурной революции, когда все образование сводилось к заучиванию цитат лидера страны Мао Цзэдуна

Inkstone объяснило поступок ректора попыткой сохранить лицо. В последнее время вокруг заведения не утихают скандалы о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.

Культурная революция — проводимая Мао Цзэдуном 1966-1976 годы кампания по зачистке общества от контрреволюционных элементов. На несколько лет были парализованы работы школ и медучреждений, так как вся интеллигенция — врачи и учителя — подверглись гонениям. За это время погибли, по разным оценкам, до нескольких миллионов человек.