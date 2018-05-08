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Ученики школы №1799 поучаствуют в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы.»
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Ученики школы №1799 поучаствуют в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы.» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ребята из образовательного комплекса «Школа №1799» посетят Парк Горького в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Мероприятие пройдет 12 мая.
— Дети будут ходить по городу и выполнять различные задания. Местом действия в этот раз станет не только Парк Горького, но и «Музеон». На территории нашей школы у ребят будет своеобразный опорный пункт. Здесь они будут предоставлять собранные материалы и получать новые задания, — сказала директор образовательного учреждения Татьяна Сычева.
Торжественное закрытие олимпиады пройдет 27 мая. Участникам вручат дипломы.
Уточним, что основной тур олимпиады завершился в марте.
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