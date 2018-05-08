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Учащиеся музыкальной школы на Гончарова приняли участие в международном конкурсе музыкантов-исполнителей
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Учащиеся музыкальной школы на Гончарова приняли участие в международном конкурсе музыкантов-исполнителей 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Классическая Академия» завершился на днях в детской школе искусств имени Саульского. В мероприятии приняли участие учащиеся детской музыкальной школы № 66, расположенной на улице Гончарова.
— По итогам конкурса Диана Палагашвили удостоилась звания дипломанта, а Святославе Олексик присудили грамоту за участие. Выступления всех участников оценивались именитым жюри, — сообщили в администрации школы.
Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. (ак)
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