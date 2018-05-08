Садовничий: разделение Минобрнауки на два ведомства обсуждается

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Минобрнауки могут разделить на два отдельных министерства, сейчас этот вопрос широко обсуждается.

"Сейчас это главная интрига, что лучше, половина примерно высказывается за то, чтобы науку выделить в отдельное ведомство, а другая половина, что сила в единстве [двух областей]. Подождем несколько дней, какая будет определена структура в правительстве. Но сейчас я бы назвал разделение точек зрения «фифти-фифти», — отметил ректор.