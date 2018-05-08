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Садовничий: разделение Минобрнауки на два ведомства обсуждается
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Садовничий: разделение Минобрнауки на два ведомства обсуждается 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минобрнауки могут разделить на два отдельных министерства, сейчас этот вопрос широко обсуждается.
Об этом заявил во вторник журналистам ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Сейчас это главная интрига, что лучше, половина примерно высказывается за то, чтобы науку выделить в отдельное ведомство, а другая половина, что сила в единстве [двух областей]. Подождем несколько дней, какая будет определена структура в правительстве. Но сейчас я бы назвал разделение точек зрения «фифти-фифти», — отметил ректор.
Он добавил, что вопрос разделения на два ведомства уже обсуждал с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. «Сейчас, разговаривая с президентом Академии наук, мы обсуждаем разные предложения, они альтернативные. [Мое мнение] сейчас на некоторое время оставить так, как есть», — заключил Садовничий.
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