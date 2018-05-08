Восьмиклассники из Бибирева сдали экзамен по программе «Московский экскурсовод»

Ученики восьмых классов «Школы Глория» сдали первую часть итогового экзамена в формате компьютерного тестирования в рамках проекта «Московский экскурсовод». Экзамен проходил на базе техникум сервиса и туризма № 29, сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Ребята ответили на 45 различных вопросов, среди которых были вопросы на умение проводить пешеходные и автобусные экскурсии, знание архитектурных достопримечательностей Москвы и маршрута методической экскурсии «Москва пешеходная», — рассказали в администрации школы.

Вторая часть экзамена, во время которой ребята покажут свои практические навыки, состоится 15 мая. (ип)