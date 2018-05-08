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Восьмиклассники из Бибирева сдали экзамен по программе «Московский экскурсовод»
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Восьмиклассники из Бибирева сдали экзамен по программе «Московский экскурсовод» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики восьмых классов «Школы Глория» сдали первую часть итогового экзамена в формате компьютерного тестирования в рамках проекта «Московский экскурсовод». Экзамен проходил на базе техникум сервиса и туризма № 29, сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята ответили на 45 различных вопросов, среди которых были вопросы на умение проводить пешеходные и автобусные экскурсии, знание архитектурных достопримечательностей Москвы и маршрута методической экскурсии «Москва пешеходная», — рассказали в администрации школы.
Вторая часть экзамена, во время которой ребята покажут свои практические навыки, состоится 15 мая. (ип)
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