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День Победы отметили ученики и педагоги школы №1945
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День Победы отметили ученики и педагоги школы №1945 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Общешкольные праздничные торжества прошли сегодня, 8 мая. Ученики отдали дань уважения своим дедам-прадедам, без которых не было нынешнего детства их внуков и правнуков.
В честь Дня Победы в школе №1945 прошло немало мероприятий, в числе которых — памятный митинг, торжественная линейка, праздничный концерт, а также выставки и конкурсы. Равнодушным остаться было просто невозможно.
На праздничном концерте ребята и учителя пели песни о войне. Школа №1945 прошла по району колонной «Бессмертного полка», а на торжественной линейке были запущены в небо белые шары, символизирующие надежду на мир во всем мире.
«Каждый май на протяжении всей жизни мы будем вспоминать бессмертный подвиг героев — мужчин и женщин, девочек и мальчиков — таких же как и мы», — пообещали дети и педагоги в статье о празднике на сайте родной школы.
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