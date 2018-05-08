Воспитанники объединений дополнительного образования школы № 1236 выступили с концертом

Концерт воспитанников объединений дополнительного образования школы № 1236 «Радуга талантов» состоялся недавно в помещении школы. Об этом сообщили в администрации образовательного комплекса.

— В концерте приняли участие хореографические ансамбли «Риолис» и «Фантазия», вокальный ансамбль «Звездная река», хор учащихся, танцевальная студия «Crazy dreams», чтецы и вокалисты из школьных корпусов № 252 и 1236 и коллективы центра дополнительного образования детей, — пояснили в администрации.

Все выступления были высоко оценены педагогами образовательного комплекса. (ео)