В Российском университете транспорта состоялась мемориальная акция ко Дню Победы 

Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Российском университете транспорта (МИИТ). Участие в них приняли руководство, преподаватели и студенты вуза.
Присутствующих поздравили глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова и председатель Совета депутатов муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова. После этого ветеранов ВОВ, сотрудников и студентов вуза поздравил ректор университета Борис Левин.
После праздничного концерта с участием творческих коллективов университета состоялось торжественное возложение цветов к памятнику миитовцам-героям Великой Отечественной войны. (ак)