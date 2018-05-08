В Российском университете транспорта состоялась мемориальная акция ко Дню Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Российском университете транспорта (МИИТ). Участие в них приняли руководство, преподаватели и студенты вуза.

После праздничного концерта с участием творческих коллективов университета состоялось торжественное возложение цветов к памятнику миитовцам-героям Великой Отечественной войны. (ак)