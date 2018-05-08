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В Российском университете транспорта состоялась мемориальная акция ко Дню Победы
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В Российском университете транспорта состоялась мемориальная акция ко Дню Победы 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Российском университете транспорта (МИИТ). Участие в них приняли руководство, преподаватели и студенты вуза.
Присутствующих поздравили глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова и председатель Совета депутатов муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова. После этого ветеранов ВОВ, сотрудников и студентов вуза поздравил ректор университета Борис Левин.
После праздничного концерта с участием творческих коллективов университета состоялось торжественное возложение цветов к памятнику миитовцам-героям Великой Отечественной войны. (ак)
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