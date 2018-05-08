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«Собака.ru» и Lukovsky Model Academy запускают конкурс на бесплатное обучение в школе моделей
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«Собака.ru» и Lukovsky Model Academy запускают конкурс на бесплатное обучение в школе моделей 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Журнал «Собака.ru» и Lukovsky Model Academy объявляют конкурс «Хочу к Луковскому!». Чтобы бесплатно учиться в культовой модельной школе, выпустившей амбассадоров Gucci, Dries Van Noten и Ralph Lauren, нужно: выложить в инстаграме пост со своей фотографией и рассказом о том, почему именно ты должен попасть в LMA, подписаться и отметить аккаунты @sobaka_ru и @lukovskyacademy и поставить хештег #хочуклуковскому.
16 июня основатель школы Сергей Луковский и главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская выберут победителя. Он сможет пройти в Lukovsky Model Academy летний интенсив, который стартует 19 июня, или же полный курс с осени этого года. Интервью с Сергеем Луковским об обучении в школе можно прочитать здесь. Фото: Данил Ярощук
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