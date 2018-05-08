«Собака.ru» и Lukovsky Model Academy запускают конкурс на бесплатное обучение в школе моделей

Журнал «Собака.ru» и Lukovsky Model Academy объявляют конкурс «Хочу к Луковскому!». Чтобы бесплатно учиться в культовой модельной школе, выпустившей амбассадоров Gucci, Dries Van Noten и Ralph Lauren, нужно: выложить в инстаграме пост со своей фотографией и рассказом о том, почему именно ты должен попасть в LMA, подписаться и отметить аккаунты @sobaka_ru и @lukovskyacademy и поставить хештег #хочуклуковскому.