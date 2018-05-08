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Концерт к 9 Мая организовали в школе №1231
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Концерт к 9 Мая организовали в школе №1231 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ученики общеобразовательного учреждения №1231 подготовили праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие прошло 7 мая.
— Дети подготовили музыкальные и танцевальные номера, представили театральные постановки. Кроме того, ребята прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне. Для ветеранов боевых действий, которые были нашими главными гостями, ученики подготовили поздравления. Их они написали в форме писем-треугольников, — рассказала заместитель директора школы №1231 Татьяна Алимова.
Она добавила, что в рамках празднования 9 Мая дети вместе с педагогами посетили премьеру военного фильма.
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