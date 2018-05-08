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Воспитанники школы №152 в районе Аэропорт выступили перед ветеранами
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Воспитанники школы №152 в районе Аэропорт выступили перед ветеранами 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Литературно-музыкальную встречу с ветеранами — жителями района Аэропорт — провели воспитанники школы № 152. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Среди почетных гостей присутствовали председатель Совета ветеранов района Аэропорт Ольга Болховитянова, ветеран боевых действий Александр Пименов. Гости поздравили наших учеников с наступающим Днем Победы, — поделился представитель администрации.
В рамках концертной программы прозвучали стихи и песни военных лет, также были исполнены театральные сценки. (мю)
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