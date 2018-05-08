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Юные медики из Некрасовки посетили познавательные лекции
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Юные медики из Некрасовки посетили познавательные лекции 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В конце апреля старшеклассники школы № 2048 района Некрасовка продолжили посещение специальных мероприятий, проводимых для обучающихся медицинского профиля. Об этом сообщил представитель администрации школы.
Так, Дарья Н. побывала на лекции «Основные классы органических соединений», которая прошла в Российском университете дружбы народов. Кирилл А. посетил мероприятие «Моя профессия — клинический психолог» и сообщил, что почерпнул на нем много полезной информации, а также на практике узнал, каково это быть психологом.
Напомним, что школа № 2048 расположена по адресу улица Липчанского, дом 6а. (мю)
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