Юные медики из Некрасовки посетили познавательные лекции

В конце апреля старшеклассники школы № 2048 района Некрасовка продолжили посещение специальных мероприятий, проводимых для обучающихся медицинского профиля. Об этом сообщил представитель администрации школы.

Так, Дарья Н. побывала на лекции «Основные классы органических соединений», которая прошла в Российском университете дружбы народов . Кирилл А. посетил мероприятие «Моя профессия — клинический психолог» и сообщил, что почерпнул на нем много полезной информации, а также на практике узнал, каково это быть психологом.

Напомним, что школа № 2048 расположена по адресу улица Липчанского, дом 6а. (мю)