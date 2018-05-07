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Ученики школы № 1623 приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата
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Ученики школы № 1623 приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 23 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Воспитанники учреждения в составе делегации Ассамблеи народов России и учителя, которые примкнули к группе, отправились на Красную площадь и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
— В 3 «Б» классе нашей школы учится мальчик, чей папа является членом Управляющего совета, а также заместителем председателя и председателем исполкома Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Его зовут Назиржон Абдуганиев. Эта организация взаимодействует со школами, с нашей в том числе, и неоднократно приглашает учеников для участия в таких патриотических мероприятиях, как, например, возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, — рассказала заместитель директора школы № 1623 Лилия Чепрасова.
Как отметила Лилия Николаевна, участие учеников в таких мероприятиях способствует их патриотическому воспитанию и сохранению памяти о подвигах тех, кто отдал жизнь на защиту Родины.
Фото: Школа №1623
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/07/40694/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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