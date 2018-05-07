Ученики школы № 1623 приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата

Воспитанники учреждения в составе делегации Ассамблеи народов России и учителя, которые примкнули к группе, отправились на Красную площадь и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

— В 3 «Б» классе нашей школы учится мальчик, чей папа является членом Управляющего совета, а также заместителем председателя и председателем исполкома Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Его зовут Назиржон Абдуганиев. Эта организация взаимодействует со школами, с нашей в том числе, и неоднократно приглашает учеников для участия в таких патриотических мероприятиях, как, например, возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, — рассказала заместитель директора школы № 1623 Лилия Чепрасова.

Как отметила Лилия Николаевна, участие учеников в таких мероприятиях способствует их патриотическому воспитанию и сохранению памяти о подвигах тех, кто отдал жизнь на защиту Родины.

Фото: Школа №1623

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/07/40694/