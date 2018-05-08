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Школьник из Некрасовки отличился на конкурсе юных экологов
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Школьник из Некрасовки отличился на конкурсе юных экологов 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Лауреатом конкурса «Юные экологи Москвы-2018» Городского экологического фестиваля «Бережём планету вместе» стал ученик 3 «Д» класса из ГБОУ «Школа № 2051» района Некрасовка. Конкурсная работа на тему «Экономия электрической энергии в быту», выполненная под руководством учителя начальных классов получила высокую оценку жюри за её актуальность и практическую направленность.
Напомним, что организатором конкурса является ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. (нд)
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