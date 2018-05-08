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Курск. Слушателям университета пожилого человека вручат дипломы
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Курск. Слушателям университета пожилого человека вручат дипломы 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Пенсионеры год посещали занятия по компьютерной грамотности, здоровому образу жизни и иностранным языкам
11 мая в 10:00 в Юго-Западном государственном университете вручат дипломы слушателям университета пожилого человека «Серебряная пора». В мероприятии примут участие представители администрации области, Курской областной Думы, Союза пенсионеров России.
Пенсионеры год изучали компьютерную грамотность, здоровый образ жизни и иностранные языки. Также студенты общались и принимали активное участие в общественной жизни университета.
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