Курск. Слушателям университета пожилого человека вручат дипломы

Пенсионеры год посещали занятия по компьютерной грамотности, здоровому образу жизни и иностранным языкам

11 мая в 10:00 в Юго-Западном государственном университете вручат дипломы слушателям университета пожилого человека «Серебряная пора». В мероприятии примут участие представители администрации области, Курской областной Думы , Союза пенсионеров России

Пенсионеры год изучали компьютерную грамотность, здоровый образ жизни и иностранные языки. Также студенты общались и принимали активное участие в общественной жизни университета.