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Орловский госуниверситет примет участие в проекте «РОСНАНО»
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Орловский госуниверситет примет участие в проекте «РОСНАНО» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
ОГУ имени И. С. Тургенева станет участником образовательного проекта корпорации, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В состав команды проекта вошли директор Ресурсного модельного центра дополнительного образования детей, доцент ОГУ имени И. С. Тургенева Юрий Хрипунов. Сотрудничество проходит во взаимодействии с Образовательным центром «Сириус».
На базе центра в конце апреля в рамках образовательного проекта корпорации «РОСНАНО» прошел семинар «Проектная и учебно-исследовательская деятельность в школе: содержание, технологии, педагогический дизайн», в котором приняли участие более 40 ведущих педагогов из 18 регионов РФ.
В пресс-службе отметили, что образовательная инициатива «РОСНАНО» реализуется уже два года. За это время были разработаны и апробированы специализированные образовательные модули для школьников, проведены курсы повышения квалификации, семинары для учителей, педагогов дополнительного образования.
Сообщение Орловский госуниверситет примет участие в проекте «РОСНАНО» появились сначала на РИА 57.
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