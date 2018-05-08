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Школьники из Лианозова побывали в городе-герое Туле
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Школьники из Лианозова побывали в городе-герое Туле 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В рамках федеральной программы «Дороги Победы» ученики школы №1416, расположенной на территории района Лианозово, побывали в городе-герое Туле. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
— Ребята побывали в тульском государственном музее оружия, тульском Кремле, Музее тульской гармони, Музее командира легендарного крейсера «Варяг» контр-адмирала Руднева и в селе Савино», — уточняется в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)
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