Учитель в Москве надругался над мальчиком под угрозой оставить его на второй год

Учитель истории одной из столичных школ, расположенной в районе Хорошево-Мневники, стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в минувшем апреле. По предварительным данным, 55-летний педагог запер 13-летнего ученика в подвальном помещении школы и напомнил мальчику о неуспеваемости по его предмету и пригрозил не перевести в следующий класс. В дальнейшем учитель раздел ребенка и трогал за интимные места, а также заставил трогать себя. Кроме того, мужчина сфотографировал школьника обнаженным.

Передав ребенку четыре тысячи рублей, мужчина отпустил его. В настоящее время следователи выясняют все подробности случившегося.

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