Ещё
Новые направления обучения запустят в 2018 г. в институте, созданном УрФУ совместно с КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые направления обучения запустят в 2018 г. в институте, созданном УрФУ совместно с КНР 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Около 300 человек зачислят в 2018 году на новые программы Инженерно-технологического института, который создан Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики. Студенты смогут пройти обучение в области геодезии, водоснабжения и энергетики, сообщили во вторник в пресс-службе УрФУ.
"В сентябре мы зачислим на первый курс 300 студентов из КНР по совместным программам специалитета и бакалавриата. Вместе с китайскими партнерами мы подготовим специалистов по архитектуре, а также бакалавров в области геодезии, водоснабжения и энергетики. Это логичное продолжение нашего сотрудничества и большой вклад в развитие отношений стран БРИКС", — приводит пресс-служба слова проректора УрФУ по учебной работе Сергея Князева. Договоренности сторон достигнуты во время встречи представителей вузов в китайском городе Чжэнчжоу.
"Обучение по инженерным программам пройдут под руководством преподавателей из Екатеринбурга. В 2015 году вузы заключили соглашение о первой программе по строительству, на которой сейчас уже обучаются 240 человек. По итогам они получат дипломы двух университетов", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года состоялся официальный визит делегации Северо-Китайского университета водных ресурсов и гидроэнергетики в Свердловскую область. Тогда были подписаны учредительные документы для создания совместного инженерно-технологического института. Учебные планы программ предусматривают преподавание 50% дисциплин в УрФУ.
Кроме того, во время официального визита делегации китайского вуза в Свердловскую область в УрФУ был открыт «Исследовательский центр водной инженерии и энергоресурсов Китайско-Российского инженерно-технологического института», который будет заниматься совместными научными исследованиями ученых из двух стран.
По данным пресс-службы УрФУ, вузы-участники проекта получили лицензию Минобразования КНР на совместные образовательные программы в декабре 2017 года.
ТАСС: последние новости
Пенс: администрация США борется с насилием в школах, но сохраняет право владеть оружием "Российский учебник" запустил бесплатную программу консалтинга для школ Экс-преподаватель опорного вуза Тюмени оштрафован на 2 млн руб. за взятку от студентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»301
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко443
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото151
Медведев избран премьером204
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина482
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение