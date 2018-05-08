Новые направления обучения запустят в 2018 г. в институте, созданном УрФУ совместно с КНР

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Около 300 человек зачислят в 2018 году на новые программы Инженерно-технологического института, который создан Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики. Студенты смогут пройти обучение в области геодезии, водоснабжения и энергетики, сообщили во вторник в пресс-службе УрФУ.

"В сентябре мы зачислим на первый курс 300 студентов из КНР по совместным программам специалитета и бакалавриата. Вместе с китайскими партнерами мы подготовим специалистов по архитектуре, а также бакалавров в области геодезии, водоснабжения и энергетики. Это логичное продолжение нашего сотрудничества и большой вклад в развитие отношений стран БРИКС ", — приводит пресс-служба слова проректора УрФУ по учебной работе Сергея Князева . Договоренности сторон достигнуты во время встречи представителей вузов в китайском городе Чжэнчжоу.

"Обучение по инженерным программам пройдут под руководством преподавателей из Екатеринбурга. В 2015 году вузы заключили соглашение о первой программе по строительству, на которой сейчас уже обучаются 240 человек. По итогам они получат дипломы двух университетов", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года состоялся официальный визит делегации Северо-Китайского университета водных ресурсов и гидроэнергетики в Свердловскую область . Тогда были подписаны учредительные документы для создания совместного инженерно-технологического института. Учебные планы программ предусматривают преподавание 50% дисциплин в УрФУ.

Кроме того, во время официального визита делегации китайского вуза в Свердловскую область в УрФУ был открыт «Исследовательский центр водной инженерии и энергоресурсов Китайско-Российского инженерно-технологического института», который будет заниматься совместными научными исследованиями ученых из двух стран.