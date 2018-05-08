Детский технопарк «Изобретариум» в Подмосковье откроется 10 мая

«10 мая 2018 года в Реутове откроется новый современный детский технопарк «Изобретариум». Подмосковные школьники в рамках дополнительного образования смогут реализовать свои самые смелые проекты по направлениям технического творчества: космоквантум, биоквантум, IT-квантум, робоквантум, VR, AR, энерджиквантум и hi-tech», — следует из сообщения.

На реализацию проекта из областного бюджета было выделено 44 млн руб. Технопарк смогут посещать более 630 детей в день в возрасте от 5 до 18 лет.

«В «Изобретариуме» каждый сможет стать настоящим изобретателем, создать что-то новое, провести настоящее научное исследование и научиться мыслить творчески», — добавили в министерстве.