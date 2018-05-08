На улице Полбина прошел брейн-ринг по математике

В Печатниках прошел брейн-ринг по математике. Участие в нем приняли учащиеся 6-х классов корпуса №2 школы № 1256, расположенной по адресу ул. Полбина, д.44. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«Встречались две команды «Кроссворд» и «НЛО», со счетом 26:21 победу одержала команда «Кроссворд». При проведении мероприятия учителю математики большую помощь оказали учащиеся 9 «б» класса», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях школы: sch1256uv.mskobr.ru. (то)