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На улице Полбина прошел брейн-ринг по математике
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На улице Полбина прошел брейн-ринг по математике 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
В Печатниках прошел брейн-ринг по математике. Участие в нем приняли учащиеся 6-х классов корпуса №2 школы № 1256, расположенной по адресу ул. Полбина, д.44. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Встречались две команды «Кроссворд» и «НЛО», со счетом 26:21 победу одержала команда «Кроссворд». При проведении мероприятия учителю математики большую помощь оказали учащиеся 9 «б» класса», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях школы: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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