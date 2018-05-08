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Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая «горячую линию» по вопросам ЕГЭ
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Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая «горячую линию» по вопросам ЕГЭ 

RT на русском 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведёт 22 мая «горячую линию» по вопросам Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
В частности, будут затронуты вопросы организации аттестаций, содержание экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи госэкзаменов.
Представители Рособрнадзора также расскажут, как будет проводиться ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Направить вопросы можно будет по электронной почте или посредством соцсетей.
Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.
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