Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая «горячую линию» по вопросам ЕГЭ

В частности, будут затронуты вопросы организации аттестаций, содержание экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи госэкзаменов.

Представители Рособрнадзора также расскажут, как будет проводиться ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Направить вопросы можно будет по электронной почте или посредством соцсетей.

Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.