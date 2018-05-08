В одной из школ Выхина-Жулебина провели дни стоматологического здоровья

С 3 мая в школе № 1393 РОСТ проходили дни стоматологического здоровья «Путешествие в зубной город» для учеников 1–3 классов. В 4 классе проведён урок «Правильное питание-залог здоровья». Обучающихся начальной школы познакомили с Международной детской программой «Ослепительная улыбка на всю жизнь».

В мультимедийной части программы были представлены два мультипликационных персонажа — стоматологи Доктор Заяц и Доктор Улыбка. Они стали проводниками детей в мир гигиены полости рта. Простые в использовании дидактические материалы позволяют в течение учебного года поддерживать интерес детей к обучению. Обучающиеся 1–3 классов получили подарки-календари чистки зубов «Зубного Защитника», а 4 классы получили памятки о здоровом питании. (нд)