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В одной из школ Выхина-Жулебина провели дни стоматологического здоровья
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В одной из школ Выхина-Жулебина провели дни стоматологического здоровья 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
С 3 мая в школе № 1393 РОСТ проходили дни стоматологического здоровья «Путешествие в зубной город» для учеников 1–3 классов. В 4 классе проведён урок «Правильное питание-залог здоровья». Обучающихся начальной школы познакомили с Международной детской программой «Ослепительная улыбка на всю жизнь».
В мультимедийной части программы были представлены два мультипликационных персонажа — стоматологи Доктор Заяц и Доктор Улыбка. Они стали проводниками детей в мир гигиены полости рта. Простые в использовании дидактические материалы позволяют в течение учебного года поддерживать интерес детей к обучению. Обучающиеся 1–3 классов получили подарки-календари чистки зубов «Зубного Защитника», а 4 классы получили памятки о здоровом питании. (нд)
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