В школе «Феникс» прошёл расширенный педагогический совет на тему «Стратегии образования — 2025».
Педагогический совет, на котором присутствовали все педагоги школы, провела председатель Межрайонного совета директоров № 13, директор школы № 1637 района Перово Наталья Зуева.
В ходе рассмотрения заявленной темы Наталья Андреевна отметила высокий творческий потенциал педагогов школ, входящих в МРСД № 13, и, главное, их готовность двигаться вперёд. Именно это качество и является залогом успешного продвижения новой стратегии московского образования.
Школьников, которым предстоит учиться в рамках новой образовательной стратегии Москвы, уже назвали «поколением Z». Обучение с использованием всех современных цифровых технологий и создание развивающей среды даст возможность раскрыть творческий потенциал каждого ученика.
Фото — Александр Калугин.